ChatGPT & Co.: Microsoft kündigt AI-Event für Mitte März an

• Microsoft mit KI-Event am 16. März• CEO Satya Nadella sowie Microsoft 365-Geschäftsführer Jared Spataro als Special Guests erwartet• Thema "Produktivität mit KI neu erfinden"

Kaum ein Thema wird derzeit so heiß diskutiert wie Künstliche Intelligenz. Dazu hat insbesondere der Erfolg des Textroboters ChatGPT beigetragen, der durch den von Elon Musk mitfinanzierten Softwarehersteller OpenAI ins Leben gerufen wurde. An dem Unternehmen hat sich auch Computer-Spezialist Microsoft erst kürzlich mit mehreren Milliarden US-Dollar beteiligt, wobei die genaue Höhe des "Multimilliarden-Dollar"-Investments durch den Computerproduzenten nicht bekannt gegeben wurde. Kurz darauf folgte die Ankündigung, ChatGPT werde auch in die Microsoft-Suchmaschine Bing integriert. Auch andere Dienste des Soft- und Hartwareherstellers wurden in der jungen Vergangenheit bereits mit KI-Software verknüpft.

"Produktivität mit KI neu erfinden"

Am 16. März will Microsoft nun im Rahmen eines eigenen Events darüber informieren, wie Künstliche Intelligenz in der Zukunft in die Arbeit integriert werden könnte. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündete, stehe die Veranstaltung unter dem Motto "Produktivität mit KI neu erfinden". Bei dem Event werden Microsoft-CEO Satya Nadella sowie Microsoft 365-Geschäftsführer Jared Spataro als Special Guests erwartet. Die Veranstaltung werde im Livestream um 17 Uhr MEZ stattfinden. Welche Schwerpunkte jedoch konkret besprochen werden sollen, wurde nicht verraten. So heißt es in der Mitteilung lediglich: "Erfahren Sie, wie KI eine neue Arbeitsweise für jede Person und jedes Unternehmen einleiten wird."

Integration von KI in PowerPoint, Word & Co.?

Darüber, welche Projekte Microsoft im Rahmen des AI-Events also konkret vorstellen will, lässt sich daher nur spekulieren. So berichtete das Tech-Nachrichtenportal The Verge vor Kurzem, dass sich der Konzern, der von Milliardär Bill Gates gegründet wurde, darauf vorbereite, der Welt vorzustellen, wie das Unternehmen Künstliche Intelligenz nicht nur in seiner Suchmaschine, sondern in weiteren Kernapps wie dem E-Mailprogramm Outlook oder den Office-Produkten Word oder PowerPoint integrieren könne.

Microsoft launcht KI-"Copiloten" in Microsoft Dynamics 365

Tatsächlich informierte Microsoft Anfang März auf dem firmeneigenen Blog über den Launch des "Microsoft Dynamics 365 Copilot", einer Künstlichen Intelligenz, die bei der ERP- und CRM-Software von Microsoft Dynamics 365 zum Einsatz kommen und eine "interaktive, KI-betriebene Unterstützung bei allen Business-Funktionen" liefern soll. Der Copilot solle dabei helfen, dass Nutzer mehr Zeit für "die besten Teile ihres Jobs" haben und weniger Zeit für "mondäne Aufgaben" aufwenden müssten.

Der Fokus von Microsoft auf den Bereich Künstliche Intelligenz kommt genau zum rechten Zeitpunkt, da sich viele weitere Konkurrenten wie beispielsweise Platzhirsch Google mit dem Chatbot Bard ebenfalls mehr und mehr eine Präsenz in diesem Bereich aufbauen.

Nun bleibt nur abzuwarten, welche Visionen Microsoft für "die Zukunft der Arbeit mit KI" am 16. März tatsächlich vorstellen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com, James Marvin Phelps / Shutterstock.com