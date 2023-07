Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich tiefer

Der DAX verliert vorbörslich leicht an Wert. Gut eine Stunde vor Handelsstart wird er vom Broker IG 0,15 Prozent tiefer bei 16.010 Punkten taxiert. Damit dürfte am Mittwoch erneut die 16.000-Punkte-Marke im Fokus der Anleger stehen.

2. Börsen in Fernost im Minus

Der japanische Leitindex Nikkei sinkt zeitweise 0,43 Prozent auf 33.277,36 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,51 Prozent schwächer bei 3.228,68 Einheiten. In Hongkong verliert der Hang Seng unterdessen stellenweise 1,38 Prozent auf 19.147,37 Zähler.

3. Gemeinschaftsunternehmen von GAZPROM verklagt Deutsche Bank und Commerzbank offenbar auf Schadensersatz

Ein Gemeinschaftsunternehmen der russischen GAZPROM hat die Deutsche Bank und die Commerzbank auf Schadensersatz verklagt. RusKhimAlyan verlangt von der Deutschen Bank und der Commerzbank insgesamt 31 Milliarden Rubel, umgerechnet etwa 318 Millionen Euro. Zur Nachricht

4. GfK-Übernahme durch Advent von EU-Kartellwächtern unter Auflagen durchgewunken

Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme von GfK durch Advent unter Auflagen genehmigt. Zur Nachricht

5. GRENKE wird profitabler - Neugeschäft gesteigert

Der Leasingspezialist GRENKE hat sein Neugeschäft im zweiten Quartal weiter gesteigert und ist dabei auch profitabler geworden. Das Leasingneugeschäft zog im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 10,7 Prozent auf 650,3 Millionen Euro an, wie das im SDAX notierte Unternehmen GRENKE am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Zur Nachricht

6. CropEnergies belastet von niedrigeren Verkaufspreisen - Umsatz und Gewinn gesunken

Nach einem Rekordjahr machen CropEnergies im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres nun niedrigere Verkaufspreise für Ethanol und geringere Absatzmengen zu schaffen. Umsatz und Gewinn des Konzerns sind deutlich zurückgegangen, wie CropEnergies am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Zur Nachricht

7. Goldman Sachs-CEO lobt Indien für starke Wachstumschancen - Warnung vor Herausforderungen

Stand der indische Aktienmarkt Anfang des Jahres noch aufgrund der Shortseller-Attacke von Hindenburg Research auf das Unternehmenskonglomerat Adani Enterprises unter Druck, dürfte sich die Stimmung laut Goldman Sachs-CEO David Solomon nun aufgehellt haben. Zur Nachricht

8. Wedbush-Analyst Dan Ives: Künstliche Intelligenz ist "die vierte industrielle Revolution"

Das Thema künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde. Wedbush-Analyst Dan Ives glaubt, dass es sich bei dem Thema um mehr als nur einen Hype handelt. Zur Nachricht

9. Ölpreise laufen in verschiedene Richtungen

Die Ölpreise tendieren uneinheitlich. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 75,94 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) stieg dagegen um 1,22 Dollar auf 71,01 Dollar.

10. Euro bleibt unter der Marke von 1,09 Dollar

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0870 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.