DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen schwächeln -- GRENKE wird profitabler -- GAZPROM verklagt Deutsche Bank und Commerzbank wohl auf Schadensersatz -- CropEnergies im Fokus

Der Mittwochshandel dürfte insgesamt in ruhigen Bahnen verlaufen. Mit Spannung erwarten Anleger am Mittwochabend das Fed-Protokoll, von dem sich Anleger konkrete Hinweise auf die weitere Zinspolitik der US-Notenbank erhoffen.

Damit dürfte am Mittwoch erneut die 16.000-Punkte-Marke im Fokus der Anleger stehen. Die erste Handelswoche im zweiten Halbjahr 2023 wird somit weiterhin von einer schwächeren Tendenz dominiert, wobei sich die Verluste in Grenzen halten. Anleger scheinen sich derzeit eher für Gewinnmitnahmen zu entscheiden.

Der DAX verliert vorbörslich leicht an Wert. Gut eine Stunde vor Handelsstart wird er vom Broker IG 0,15 Prozent tiefer bei 16.010 Punkten taxiert. Damit dürfte am Mittwoch erneut die 16.000-Punkte-Marke im Fokus der Anleger stehen.

Impulse sind am Mittwoch zunächst Mangelware. An der Wall Street war wegen des US-Nationalfeiertages am Dienstag nicht gehandelt worden, in Asien geht es leicht bergab. Vor dem Start der Berichtssaison zeigen sich Anleger somit weiterhin sehr zurückhaltend. In der laufenden Handelswoche stehen sich Bullen und Bären in etwa neutral gegenüber, die Bewegungen halten sich dementsprechend in Grenzen.

"Independence Day": Am Dienstag bleiben die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Am Montag legten die US-Börsen einen eher unspektakulären Start ins zweite Halbjahr hin, schlossen aber vor dem Unabhängigkeitstag mit Gewinnen.

Der Dow Jones Index schaffte in einer verkürzten Handelssitzung am Montag ein leichtes Plus von 0,03 Prozent auf 34.418,47 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite ging daneben mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 13.816,77 Zählern in die Feiertagspause.

Vor dem Unabhängigkeitstag am Dienstag gab es an den US-Börsen am Montag nur wenige Impulse, zumal der Handel am Montagabend verkürzt war (bis 19.00 Uhr MESZ). Befürchtete Gewinnmitnahmen nach dem positiven Wochenabschluss am Freitag und aufgrund zunehmender Zinssorgen blieben am Montag aber aus.

Unter den Einzelwerten standen Tesla mit den Rekorden bei den Auslieferungszahlen sowie Apple mit einer möglichen Senkung der Produktionsziele im Fokus.

