Wedbush-Analyst Dan Ives: Künstliche Intelligenz ist "die vierte industrielle Revolution"

Mehr als ein Hype

Das Thema künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde. Wedbush-Analyst Dan Ives glaubt, dass es sich bei dem Thema um mehr als nur einen Hype handelt.

• Künstliche Intelligenz das Trendthema am Markt

• Dan Ives: "Ich glaube nicht, dass dies ein Hype-Zyklus ist"

• Wedbush-Analyst erwartet weitere Investitionen im KI-Bereich

Künstliche Intelligenz ist aktuell das Trendthema am Markt. ChatGPT und Software, die Bilder auf Basis von Text-Beschreibungen erzeugen kann, lösten in den vergangenen Monaten einen regelrechten KI-Hype aus.

Unternehmen wie NVIDIA profitieren von KI-Boom

Da viele Unternehmen bei solchen Anwendungen mithalten wollen, steigt auch der Bedarf an spezialisierter Technik in Rechenzentren. Davon konnte zum Beispiel der Chip-Konzern NVIDIA in diesem Jahr profitieren. Das Unternehmen verbuchte in seinem Ende April abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal einen Umsatz von 7,19 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 2,04 Milliarden US-Dollar. Dabei erreichte der Umsatz mit Technik für Rechenzentren einen Rekordwert bei 4,28 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 14 Prozent. Für das noch bis Ende Juli laufende zweite Geschäftsquartal stellte NVIDIA einen Umsatz von etwa 11 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit rund 7,2 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Analyst sieht großes Potenzial in KI

Für Dan Ives von Wedbush Securities ist der aktuelle KI-Boom mehr als nur ein Hype. Gegenüber CNBCs "Squawk Box Asia" bezeichnete Ives künstliche Intelligenz kürzlich als "die vierte industrielle Revolution", die vor der Tür stehe. "Das nenne ich einen Moment von 1995, parallel zum Internet. Ich glaube nicht, dass dies ein Hype-Zyklus ist", so der Geschäftsführer und Senior Equity Research Analyst. "Ich denke, das sind wirklich transformative Veränderungen in der Technologie, die meiner Meinung nach den Technologiebereich in den nächsten 20 bis 30 Jahren verändern werden", so Ives. "Ich denke, wir beginnen gerade erst mit dem, was unserer Meinung nach der Beginn eines neuen Tech-Bullenmarktes ist, obwohl viele der Bären weiterhin wirklich skeptisch sind."

Auf die Frage hin, ob manche dieser Aktien aus technischer Sicht eine Art Verschnaufpause benötigten, erklärte Ives: "Ich denke, es kommt wirklich auf die Prognosen an, die auf der ganzen Welt zu hören sind, mit NVIDIAs Prognosespanne von 4 Milliarden US-Dollar. Ich denke, das ist die Spitze des Eisbergs".

Weitere Hinweise dürften die Zahlenvorlagen von NVIDIA, Microsoft & Co. in der nahenden Quartalsberichtssaison liefern.

Ives erwartet weitere Investitionen

In den kommenden Jahren erwartet der Wedbush-Analyst weitere Investitionen im Bereich künstliche Intelligenz: "Wir werden im nächsten Jahrzehnt zusätzliche Ausgaben in Höhe von einer Billion Dollar tätigen. Das könnte konservativ sein - das gab es vor sechs Monaten noch nicht", sagte Ives.

"Deshalb glaube ich, dass es sich bei dem, was Sie sehen, um eine Mehrfachausweitung handelt. Den Anlegern ist klar, dass es sich hier nicht um einen KI-Goldrausch handelt, was ich wirklich für etwas halte. Die einzige Parallele wären die Internet-Momente von 1995 und die Apple iPhone-Momente von 2007 in Bezug auf das, was ich in meiner Karriere gesehen habe", so der Analyst.

Redaktion finanzen.net