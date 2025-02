10 vor 9

1. DAX wird etwas leichter erwartet.

Der DAX sowie der TecDAX sollen die Mittwochssitzung etwas tiefer beginnen.

2. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen

In Japan fällt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 0,25 Prozent auf 38.142,37 Punkte.

In China geht es derweil aufwärts. Der Shanghai Composite notiert mit einem Gewinn von 0,68 Prozent bei 3.368,79 Zählern.

Der Hang Seng steigt derweil um 3,39 Prozent auf 23.813,98 Indexpunkte (MEZ: 07:50).

5. Bilanzen von NVIDIA, Salesforce, eBay & C3.ai erwartet

Mit Spannung blicken die Anleger in die USA, wo am Abend nach Börsenschluss NVIDIA, Salesforce, eBay und C3.ai ihre jüngsten Quartalsbilanzen präsentieren. Was Analysten erwarten

4. NEL ASA erleidet weiterhin Verluste

Der norwegische Wasserstoffkonzern NEL hat seine Geschäftszahlen für das zurückligende Jahresviertel präsentiert. Zur Nachricht

5. E.ON übertrifft operativ Erwartungen - Gewinn 2025 soll deutlich steigen

Der Energieversorger E.ON hat 2024 wie erwartet weniger verdient als in dem von hohen positiven Einmaleffekten geprägten Vorjahr. Zur Nachricht

6. Munich Re erhöht Dividende und kündigt weiteren Aktienrückkauf an

Die Munich Re hat ihre Dividende angehoben und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Zur Nachricht

7. Super Micro rettet mit Berichtsvorlage sein Börsenlisting

Super Micro hat es doch noch geschafft und seinen zwischenzeitlich verschobenen Jahresbericht veröffentlicht. Damit rettet das Unternehmen vorerst sein NASDAQ-Listing. Zur Nachricht

8. Lucid-Aktie gewinnt: Tesla-Rivale Lucid kann Erwartungen schlagen - CEO geht

Der Tesla-Konkurrent Lucid hat am Dienstag nach Handelsende an den US-Börsen seine Bilanz präsentiert. Zur Nachricht

9. AMC-Aktie dennoch höher: AMC Entertainment macht mehr Minus als erwartet

Die Kinokette AMC hat Anlegern Einblick in ihre Bücher gewährt. Zur Nachricht

10. Fresenius-Aktie: Fresenius erfüllt seine eigenen Ziele für 2024

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat im vierten Quartal 2024 Umsatz und Ergebnis dank der anhaltend starken Entwicklung bei Kabi gesteigert und seine Jahresprognose erreicht. Zur Nachricht