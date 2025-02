DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Super Micro rettet mit Berichtsvorlage Börsenlisting -- NEL macht weiter Verluste -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- AT&S, Porsche, AMC, Lucid im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt wird zur Wochenmitte mit leichten Verlusten gerechnet.Der DAX sowie der TecDAX sollen die Mittwochssitzung etwas tiefer beginnen. Aus Marktsicht rückt die Bundestagswahl in Deutschland vorerst in den Hintergrund. Stattdessen steht nun eine Phase zäher politischer Verhandlungen bevor. Trotz einer möglichen Zwei-Parteien-Koalition könnten sich die Verhandlungen in die Länge ziehen, wie CMC anmerkt. Außerdem steht die Berichtssaison im Fokus der Anleger.





An den europäischen Börsen soll es am Mittwoch leicht aufwärts gehen. So soll der EURO STOXX 50 die Sitzung positiv beginnen. Händler erwarten für die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch einen leicht positiven Handelsstart. Die jüngsten Fortschritte in der Ukraine nähren Hoffnungen auf ein mögliches Kriegsende, auch wenn Präsident Trumps Mineralien-Deal verdeutlicht, dass die USA wirtschaftliche Gegenleistungen fordern. Während die Märkte in Asien uneinheitlich tendieren, richtet sich der Blick an der Wall Street vor allem auf die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA am Abend. In Europa steht die laufende Berichtssaison im Mittelpunkt des Interesses.





Die US-Börsen schlossen am Dienstag unterschiedlich. Der Dow Jones konnte zum Handelsende 0,37 Prozent auf 43.621,03 Punkte zulegen.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben mit einem Abschlag und verlor 1,35 Prozent auf 19.026,39 Indexpunkte. Das zentrale Thema blieb die Unsicherheit bezüglich der Politik von US-Präsident Donald Trump und die damit verbundene Befürchtung, dass Zölle und andere Restriktionen negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnten. Besonders im Blickfeld war erneut der Chipsektor. Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, die sich auf Quellen berief, plant die US-Regierung strengere Beschränkungen und setzt dabei auch Unternehmen aus anderen Ländern unter Druck.