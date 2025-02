Neues Flaggschiff

Xiaomi steht kurz vor der Enthüllung seines neuen Flaggschiffs, dem Xiaomi 15 Ultra. Im Vorfeld sorgt Xiaomi mit zahlreichen Teaserplakaten und Fotos für Spannung

• Xiaomi 15 Ultra: Launch-Event steht kurz bevor

• Unternehmen verbreitet Marketing-Material

• Highlight: neue Leica-Kamera



In wenigen Tagen stellt Xiaomi sein neues Flaggschiff-Smartphone Xiaomi 15 Ultra vor. Das globale Launch-Event findet am Nachmittag des 2. März in Barcelona statt, wobei der China-Launchtermin laut notebookcheck.com noch etwas früher stattfinden soll. So hätten die ersten chinesischen Teaserplakate im Weibo-Netzwerk bestätigt, dass die offizielle Präsentation aller Xiaomi 15 Ultra Details bereits an diesem Donnerstag, dem 27. Februar, über die Bühne gehen werde.

Kurz vor dem Launch-Event verbreitet Xiaomi nun noch eine Menge Marketing-Material. Besonders bei Weibo wurden zahlreiche neue Teaserplakate und Fotos aus der neuen Leica-Kamera des neuen Smartphones veröffentlicht.

Xiaomi 15 Ultra: Neue Leica-Kamera im Fokus

Diese dürfte wohl auch das Highlight des Xiaomi 15 Ultra sein und soll laut Notebookcheck.com eine Auflösung von 200 Megapixel ermöglichen. "Mit der strategischen Partnerschaft von Xiaomi und Leica im optischen Design durchbrechen wir die Grenzen von 'Licht, Geschwindigkeit und Entfernung', um sicherzustellen, dass Sie keinen wichtigen Moment mehr verpassen", schreibt Xiaomi. Wie notebookcheck.com berichtet, soll das erste "Leica Super-Low-Reflection-Lens-Glas", das offenbar aus 24 Schichten bestehe, Reflexionen stark reduzieren. Mit dieser Funktion und neuer Sensorik solle das neue Modell auch bei schlechter Beleuchtung Stärke zeigen und zum "Night God" aufsteigen. Ein Teaservideo, das Xiaomi auf X (ehemals Twitter) veröffentlichte, verspricht zudem scharfe Schnappschüsse.

Freeze the #UltraFast moment before you miss the chance to smash the game.



Tune in on March 2nd at 14:00 (GMT+1). #TheNextPinnacle of photography is waiting for you at the #XiaomiLaunch!



?????? Loading...



Learn more: https://t.co/JOMZ2gfa8e pic.twitter.com/5i4YoFDkz5 - Xiaomi (@Xiaomi) February 25, 2025

Erst gestern tauchte auch noch ein Realbild der neuen Leica-Kamera auf Weibo auf. "Das vergleichsweise riesige 100mm ISOCELL HP9 Telefoto mit 200 Megapixel-Auflösung steckt nun rechts oben im Ringmodul, direkt neben dem Leica-Schriftzug. Die 23mm 1-Zoll-Hauptkamera auf LYT-900 Basis findet an der linken unteren Seite Platz, das leider etwas kleiner gewordene 14mm Ultraweitwinkel mit Samsungs ISOCELL JN5 sowie das unveränderte 70mm 3x Telefoto mit IMX858 teilen sich den Platz rechts unten", berichtet notebookcheck.com.

Xiaomi-Aktie gefragt

Anleger scheinen sich über die Neuigkeiten zu Xiaomis neuem Flaggschiff-Smartphone zu freuen und dürften gespannt auf das Launch-Event warten: Die Xiaomi-Aktie legte am Dienstag in Hongkong letztlich um 3,10 Prozent auf 53,20 Hongkong-Dollar zu. Seit Jahresbeginn kletterten die Anteilsscheine an der Börse in Hongkong um ganze 54,20 Prozent.

