KI-Qualifizierungsstrategie

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Wirtschaft - und die Allianz setzt auf eine gezielte Weiterbildung, um ihre Mitarbeiter fit für die digitale Zukunft zu machen. Mit umfassenden Schulungsprogrammen sowie Kooperationen will der Versicherer eine solide Basis für den erfolgreichen Einsatz von KI schaffen.

• Strategische KI-Weiterbildung durch Schulungen & Co.

• Mitarbeiter fragen Angebot stark nach

• Allianz-Aktie auf Jahreshoch



Wie bereits viele andere Unternehmen legt künftig auch die Allianz ihren Fokus noch stärker auf künstliche Intelligenz. So plant der deutsche Versicherer, mithilfe von nachhaltigen Investitionen in Zukunft "KI-Kompetenzen" für alle bereitzustellen. Bereits seit den 1990er Jahren arbeite die Allianz als globaler Versicherer und datengetriebenes Unternehmen mit KI, wie aus einer Pressemeldung hervorgeht. Seit 2020 setze sich das Unternehmen außerdem dafür ein, seine Mitarbeiter in KI weiterzubilden.

Die Allianz "verfolgt eine umfassende KI-Qualifizierungsstrategie und sorgt so dafür, dass Mitarbeiter und Führungskräfte KI effizient, innovativ und gewinnbringend nutzen können", heißt es dazu weiter in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Denn Unternehmen könnten das volle Potenzial von KI nur ausschöpfen, wenn auch ihre Mitarbeiter über die nötigen Fähigkeiten verfügten, um die Technologie effektiv nutzen zu können. Darum setze die Allianz auf Schulungen und die Weiterbildung der Mitarbeiter, um KI erfolgreich zu implementieren und langfristig von ihr zu profitieren.

"Die Weiterbildung in den Bereichen Daten und KI bei der Allianz begann im Jahr 2020 als Reaktion auf den Bedarf an tieferen technischen Kenntnissen und einem besseren Verständnis der Auswirkungen von KI auf die Belegschaft. Die technische Implementierung von KI ist eine Sache, aber die Art und Weise, wie wir mit KI arbeiten, ist genauso wichtig", wird dazu Isabelle Kokoschka, Global Head of Learning and Skill Management bei der Allianz, in der Pressemeldung zitiert.

Breites Spektrum an Möglichkeiten

So biete die Allianz ihren Mitarbeitern nun "ein breites Spektrum an Bildungsprogrammen rund um Daten und KI an, das jeweils auf unterschiedliche Kompetenzniveaus zugeschnitten ist". Je nach Erfahrung und Interessen können sich die Allianz-Mitarbeiter somit weiterbilden. Für Führungskräfte gebe es unterdessen ein "spezielles einjähriges KI-Programm, das intensive Schulungen, Besuche vor Ort und die Zusammenarbeit mit Universitäten wie der Technischen Universität München (TUM) umfasst".

Die Nachfrage sei enorm, wie aus der Pressemeldung weiter hervorgeht. Demnach haben im zurückliegenden Jahr etwa mehr als 12.000 Mitarbeiter am AI Run teilgenommen. "KI-Bildung ist eine kontinuierliche Reise. Die Mitarbeiter absolvieren nicht einfach einen Kurs und hören dann auf. Sie erwarten kontinuierliche Lernmöglichkeiten, während sich KI weiterentwickelt", betont Kokoschka. "Für die Allianz geht es bei der Weiterbildung in Sachen KI und Datenkompetenz nicht nur um die Schulung von Mitarbeitern, sondern darum, alle zu befähigen - sowohl Führungskräfte als auch alle Mitarbeiter - um eine Kultur zu schaffen, in der Innovation, technische Exzellenz und Effizienz auf verantwortungsvolle Weise wachsen und gefördert werden", merkte daneben Bettina Dietsche, Chief People and Culture Officer der Allianz Gruppe, an.

Allianz-Aktie klettert auf Jahreshoch

Für die Allianz-Aktie geht es am Mittwoch im XETRA-Handel kräftig nach oben, so erklomm sie am Vormittag bei 331,10 Euro sogar zeitweise ein neues Jahreshoch sowie ein 52-Wochen-Hoch. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 1,53 Prozent auf 331,00 Euro. In diesem Jahr konnten die Papiere des Versicherers bereits um fast 12 Prozent an Wert zulegen.

