Ausblick: AIXTRON SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Experten-Erwartungen

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von AIXTRON SE.

Werte in diesem Artikel

AIXTRON SE präsentiert in der am 27.02.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2024 endete.

Wer­bung Wer­bung

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,557 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,27 Prozent erhöht. Damals waren 0,550 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,54 Prozent auf 215,4 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 214,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Wer­bung Wer­bung

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,04 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 626,0 Millionen EUR, gegenüber 629,9 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net