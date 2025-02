US-Verbrauchervertrauen

Der Euro ist am Dienstag über 1,05 US-Dollar gestiegen.

Die Gemeinschaftswährung notierte am Nachmittag bei 1,0507 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch deutlich unter 1,05 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0497 (Montag: 1,0466) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9526 (0,9554) Euro.

Am Nachmittag belasteten schwache US-Konsumdaten den Dollar. So hat sich das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen deutlich eingetrübt. Es fiel im Januar so stark wie seit August 2021 nicht mehr. Besonders deutlich trübten sich die Erwartungen ein. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump schürt laut Conference Board Inflationsängste.

Wachstumszahlen aus Deutschland wirkten sich am Devisenmarkt kaum aus, da es sich um eine zweite Schätzung handelte und sie zudem wie von Analysten im Schnitt erwartet ausgefallen waren. Schwache Exporte und Produktionsrückgänge im Auto- und Maschinenbau belasten die deutsche Wirtschaft. Im vierten Quartal 2024 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent zum Vorquartal.

Insgesamt aber seien derzeit zarte Erholungszeichen erkennbar, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. So schätzten etwa die vom Münchener Ifo-Institut befragten Unternehmen ihre Geschäftsaussichten im Februar etwas besser ein und auch der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei zweimal in Folge gestiegen. "Eine milde Frühjahrsbelebung ist möglich", sagte der Experte. Auch von politischer Seite könnte die deutsche Wirtschaft Anschub erhalten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,82908 (0,82830) britische Pfund, 157,19 (156,81) japanische Yen und 0,9386 (0,9415) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 2.904 Dollar. Das waren etwa 45 Dollar weniger als am Vortag.

