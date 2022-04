Wochenschluss an der Börse: Diese 10 Fakten sind heute wichtig

Der DAX dürfte am Freitag mit einem wenig bewegten Start seine bisherigen Wochengewinne zunächst halten. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex bei 14.411 Punkten um nur 0,03 Prozent tiefer.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost weisen zum Wochenausklang gemischte Vorzeichen auf. Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 7:50Uhr unserer Zeit um 0,51 Prozent auf 27.678 Punkte nach. Auf dem chinesische Festland steigt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,56 Prozent auf 3.270 Zählern. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil um 1,03 Prozent leichter bei 21.770 Punkten.

3. BASF-Chef warnt vor schwerster Wirtschaftskrise seit Zweitem Weltkrieg

BASF-Chef Martin Brudermüller hat für den Fall eines Importstopps oder längerfristigen Ausfalls von Gas- und Öllieferungen aus Russland vor beispiellosen wirtschaftlichen Schäden für Deutschland gewarnt. Zur Nachricht

4. Gaszahlungen des Westens sollen ab sofort über Konten bei Gazprombank laufen

Westliche Staaten wie Deutschland müssen nach russischer Darstellung von Freitag an Konten bei der Gazprombank eröffnen, um weiter Gas zu erhalten. Andernfalls würden die Lieferungen für die auf einer Liste "unfreundlicher Länder" aufgeführten Staaten eingestellt, hatte Präsident Wladimir Putin am Donnerstag angekündigt. Zur Nachricht

5. SAP-Chef sieht Ukraine-Krieg auch als Cyber-War

Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges haben Hacker-Attacken auch gegen den Walldorfer Softwarekonzern SAP zugenommen. Das sagte Vorstandssprecher Christian Klein in einem Interview mit dem "Mannheimer Morgen". "Es herrscht nicht nur der physische Krieg in der Ukraine, sondern auch ein Cyber-War." Zur Nachricht

6. Investoren offenbar an STRATEC-Kauf interessiert

Die Finanzinvestoren EQT und KKR haben Kreisen zufolge ein Auge auf den Diagnostik-Spezialist STRATEC geworfen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtete, geht es um die Beteiligung, die Firmengründer Hermann Leistner und seine Familie zuletzt ins Schaufenster gestellt habe. Zur Nachricht

7. Salzgitter betont entscheidende Rolle von Erdgas für Produktion

Der Stahlkonzern Salzgitter hat angesichts der Debatte um die Gasversorgung in Deutschland die Bedeutung einer funktionierenden Stahlindustrie betont. "Ohne Erdgas keine Produktion von Stahl", sagte ein Konzernsprecher. Zur Nachricht

8. Immer mehr Banken in Deutschland verlangen Negativzinsen

Der Druck auf Sparer in Deutschland wächst: Nach Daten des Vergleichsportals Verivox verlangen inzwischen 449 von rund 1300 ausgewerteten Kreditinstituten Negativzinsen ab bestimmten Summen auf dem Tagesgeld- oder Girokonto. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen

Die Ölpreise präsentieren sich am Freitagmorgen mit stark fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,49 auf 99,79 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,24 auf 104,47 Dollar zurückfiel.

10. Euro vor Datenflut unter 1,11 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag vor einer Flut wichtiger Konjunkturdaten unter der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1070 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas höher auf 1,1101 Dollar festgesetzt.

