Ukraine-Krieg im Ticker: DAX eröffnet etwas höher -- Asiens Börsen uneins -- Investoren offenbar an STRATEC-Kauf interessiert -- BASF-Chef warnt vor schwerster Wirtschaftskrise seit Zweitem Weltkrieg

Geschäfte von Santander florieren. Sanofi: Euroapi-Aktie ab 6. Mai an Pariser Börse. Toshiba-Großaktionäre hoffen auf Bieterkampf. US-Regierung zapft Öl-Reserven so stark an wie nie zuvor. Salzgitter betont entscheidende Rolle von Erdgas für Produktion. SAP-Chef sieht Ukraine-Krieg auch als Cyber-War. Lkw-Finanzierer von Daimler Truck startet Geschäft schrittweise.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag zunächst etwas höher. Der DAX eröffnet um 0,23 Prozent fester bei 14.447,78 Punkten. Der TecDAX zeigt sich kurz nach Handelsbeginn bei 3.305,16 Zählern um 0,1 Prozent höher. Am Freitag geht es am deutschen Aktienmarkt zunächst minimal aufwärts. "Geopolitische Bedenken belasten weiterhin die Stimmung der Anleger", so die Experten der Credit Suisse laut dpa-AFX. Neben dem Ukraine-Krieg dürfte der US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wird, die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. "Die Börsianer gehen für heute von einem weiteren Stellenaufbau und einem neuen Post-COVID-19 Tief bei der Arbeitslosenquote aus", sagte Thomas Altmann von QC Partners laut dpa-AFX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag mit freundlicher Tendenz. Der EuroSTOXX 50 gewinnt in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent auf 3.912,39 Punkte. Auch am Freitag bleibt der Ukraine-Krieg im Fokus und in diesem Zusammenhang auch eine Konferenz von EU-Vertretern mit China. Daneben stehen einige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, darunter die Verbraucherpreise in der Eurozone für März und der US-Arbeitsmarktbericht für März. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen ging es im Donnerstagshandel abwärts. Der Dow Jones baute seine Verluste im Handelsverlauf deutlicher aus und verabschiedete sich 1,56 Prozent schwächer bei 34.678,25 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite gab ebenfalls nach und verlor 1,54 Prozent auf 14.220,52 Zähler. Fallende Ölpreise konnten die Märkte nicht stützen, der unvermindert andauernde Ukraine-Krieg hielt die Anleger zurück. Nachdem Russland in den Verhandlungen am Dienstag Bereitschaft zu Zugeständnissen gezeigt hatte, folgen auf Worte derzeit noch keine Taten. US-Präsident Joe Biden ordnete die Freigabe von 1 Million Barrel Öl pro Tag aus den strategischen Reserven der USA an. Die OPEC+-Staaten haben derweil beschlossen, an ihrem Förderplan festzuhalten, sodass die Produktion im Mai um 432.000 Barrel pro Tag erhöht wird. An Konjunkturdaten standen die persönlichen Einkommen im Februar an, die im von Ökonomen erwarteten Rahmen stiegen. Die Ausgaben kletterten aber weniger stark als erwartet. Die Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe lagen in der vergangenen Woche derweil etwas über den Erwartungen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken