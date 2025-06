1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von 1&1. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der 1&1-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 18,24 EUR.

Mit einem Kurs von 18,24 EUR zeigte sich die 1&1-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,30 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 18,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,24 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 89.693 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 18,90 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 3,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,81 EUR an.

1&1 gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte 1&1 am 07.08.2025 präsentieren. Am 30.07.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 0,948 EUR je Aktie aus.

