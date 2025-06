1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 18,30 EUR nach oben.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 18,30 EUR. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,32 EUR aus. Bei 18,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.343 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,28 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 39,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,81 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 12.05.2025 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 07.08.2025 gerechnet. Am 30.07.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,948 EUR je 1&1-Aktie.

