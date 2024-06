1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag in Grün

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 17,76 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 17,76 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,80 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,66 EUR. Zuletzt wechselten 34.456 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Abschläge von 47,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,57 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

