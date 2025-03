1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 09:02 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 13,88 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,88 EUR. Mit einem Wert von 13,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 276 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 17,94 EUR. Mit einem Zuwachs von 29,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 25,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 19,17 EUR.

Am 12.11.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX legt schlussendlich Turbo ein

Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittwochnachmittag

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochmittag deutliche Zuschläge