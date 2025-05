1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Mittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 15,68 EUR.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 15,68 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 15,58 EUR. Mit einem Wert von 15,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 16.349 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,94 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,76 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 27.03.2025. 1&1 hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,47 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,05 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die 1&1-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,934 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

