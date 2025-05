1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 15,76 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 15,76 EUR. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 15,36 EUR. Bei 16,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.473 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,056 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,76 EUR.

1&1 veröffentlichte am 27.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ebenfalls ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,05 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 1,02 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte 1&1 am 07.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 0,940 EUR je Aktie aus.

