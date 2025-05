1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von 1&1

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 15,66 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 15,66 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,52 EUR nach. Bei 15,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.505 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR an. Gewinne von 14,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 29,12 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,76 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 27.03.2025 vor. 1&1 hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,47 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte 1&1 am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,934 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

