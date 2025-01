1&1 Aktie News: 1&1 verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,34 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die 1&1-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 11,34 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 11,34 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,24 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.300 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,14 EUR am 20.12.2024. Mit Abgaben von 1,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 19,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 12.11.2024. Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte 1&1 am 27.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

