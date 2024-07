1&1 Aktie News: 1&1 wird am Montagvormittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 15,90 EUR ab.

Die 1&1-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 15,90 EUR. Die 1&1-Aktie sank bis auf 15,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 1.742 Stück.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Am 27.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 60,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,39 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 08.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1,02 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 1,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

