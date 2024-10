1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Plus

1&1 im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,62 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:39 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 13,62 EUR zu. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 13,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,74 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 2.614 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Mit einem Zuwachs von 45,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 11,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 12,04 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,83 EUR je 1&1-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 991,54 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 972,06 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Am 18.11.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Gewinne in Frankfurt: TecDAX steigt nachmittags

Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Mittag steigen