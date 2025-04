1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 15,54 EUR.

Das Papier von 1&1 befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 15,54 EUR ab. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 15,54 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.043 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR an. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 13,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 28,57 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,058 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 18,79 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 27.03.2025. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,35 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,68 Prozent auf 1,05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 1,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 12.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte 1&1 die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je Aktie aus.

