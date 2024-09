1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag behauptet

1&1 im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel kam die 1&1-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 13,42 EUR.

Die 1&1-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:45 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 13,42 EUR. Bei 13,50 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,30 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 13,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 14.608 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 47,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 11,98 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 12,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,04 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 08.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,00 Prozent auf 991,54 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte 1&1 am 12.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je 1&1-Aktie.

