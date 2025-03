1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von 1&1

1&1 im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 14,58 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 14,58 EUR ab. Bei 14,58 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 14,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.851 1&1-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,94 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,87 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,17 EUR je 1&1-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 12.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,00 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,04 Mrd. EUR eingefahren.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

