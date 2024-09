1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 13,46 EUR.

Die Aktie verlor um 15:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 13,46 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 13,46 EUR. Bei 13,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.537 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 46,95 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,98 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Abschläge von 11,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,83 EUR.

1&1 ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 991,54 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 972,06 Mio. EUR umsetzen können.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

