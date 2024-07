1&1 Aktie News: 1&1 schiebt sich am Montagmittag vor

Kurs der 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 15,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:35 Uhr 0,3 Prozent auf 15,72 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 15,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 145 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 25,83 Prozent zulegen. Bei 9,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 58,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,39 EUR.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 vorlegen. Am 31.07.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

