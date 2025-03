1&1 Aktie News: 1&1 verteidigt am Mittag Tendenz

Blick auf 1&1-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 14,52 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die 1&1-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 14,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 14,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,46 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 14,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.869 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,55 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,17 EUR.

Am 12.11.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,98 Prozent auf 1,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 1,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert. 1&1 dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2026 präsentieren.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

