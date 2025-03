1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 15,38 EUR ab.

Um 09:01 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 15,38 EUR ab. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,36 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,38 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 3.121 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,94 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 14,27 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,10 EUR am 15.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,83 Prozent.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 19,08 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 12.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,98 Prozent auf 1,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte 1&1 am 12.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,56 EUR je Aktie.

