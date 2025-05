1&1 Aktie News: 1&1 legt am Donnerstagvormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 18,24 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:01 Uhr 0,1 Prozent auf 18,24 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,26 EUR. Bei 18,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.971 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 markierte das Papier bei 18,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 64,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,00 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 12.05.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,02 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,02 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 07.08.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,948 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

