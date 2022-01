RWE-Aktie legt zu: Hohes JPMorgan-Kursziel lockt Anleger in RWE

Sie kletterten dabei zeitweie um 2,9 Prozent afu 37,20 Euro. Nur die Deutsche Bank war im DAX stärker.

JPMorgan-Analyst Vincent Ayral sorgte am Morgen mit seinem nun markthöchsten Kursziel von 64 (bisher 47,50) Euro für Aufmerksamkeit. Er hob seine Prognosen für die deutschen Strompreise an - in der Folge steigen auch die Gewinnprognosen deutlich. Er sieht sich nun weit über den Markterwartungen.

Immense Impulse verspricht sich Ayral auch aus der von der neuen Regierung geplanten Kohle-Stiftung. Sie könne für RWE im Kohleausstieg zum "Game Changer" mit massiv abschmelzenden Nachhaltigkeitsabschlag werden, so der Experte.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Andre Laaks, RWE, Dennis Diatel / Shutterstock.com