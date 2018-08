Hoher Gewinn für Apple-CEO: Tim Cook verkauft Apple-Aktien

Sieben Jahre sind seit der Amtseinführung Tim Cooks als neuer CEO von Apple vergangen. Seitdem legte das Unternehmen eine beeindruckende Entwicklung hin. Erst vor wenigen Wochen erlangte der iKonzern als erster überhaupt eine Marktkapitalisierung in Höhe von einer Billion US-Dollar. Ein guter Grund, um Mitarbeiter zu belohnen. Allen voran den Geschäftsführer selbst. In der vergangenen Woche erhielt der 57-Jährige im Rahmen eines jährlichen Vergütungsplans 560.000 Apple-Aktien.

Ein Zuschlag von rund 58 Millionen US-Dollar

Von dem Aktienpaket, dessen Wert sich insgesamt auf rund 125 Millionen US-Dollar beläuft, erhält Cook vorerst nur die Hälfte - also 280.000 Aktien - sicher. Einem Formular der US-Börsenaufsicht SEC zufolge hat Cook in dieser Woche 265.160 Aktien davon zum Preis von je 216,96 bis 218,54 US-Dollar veräußert. Das macht einen Gewinn von rund 57,8 Millionen US-Dollar aus.

Der restliche Teil seines Aktienvergütungspaketes, 294.840 Apple-Aktien im Wert von rund 63 Millionen US-Dollar, verblieben vorerst beim Unternehmen. Diese erhält Cook nur dann, wenn Apple im Vergleich zu den konkurrierenden Unternehmen im S&P 500"> besser abschneidet. Da Apple in den vergangenen Monaten beeindruckende Entwicklungen hinlegte, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er das komplette Aktienpaket erhält.

Apple-Aktien für wohltätige Zwecke

Nach dem Vergütungsplan, den Cook selbst vor einigen Jahren initiierte, steht dem Konzernoberhaupt innerhalb der nächsten drei Jahre jährlich dieses Aktienpaket zusätzlich zu seinem Jahresgehalt in Höhe von drei Millionen US-Dollar zu. Ebenso großzügig wie sein Gehalt, ist Cook auch selbst. In einem Interview mit "Fortune" äußerte der Konzernchef, dass er einen Teil seiner Apple-Aktien für wohltätige Zwecke spenden möchte, was er einem SEC-Formular zufolge vor kurzem tatsächlich auch tat. An welche Organisation die Aktien gingen, ist allerdings nicht bekannt.

