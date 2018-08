Nach Rekordaugust: Droht bei Apple jetzt ein Rücksetzer?

Erst Anfang des Monats hat der Technikriese Apple einen historischen Meilenstein erreicht: Als erstes US-Unternehmen hat der Konzern die Marke von einer Billion Dollar Börsenwert geknackt. Geholfen haben dabei gut ausgefallene Quartalszahlen, die am Markt so gut ankamen, dass Anleger die Aktie bis auf 207,05 US-Dollar anschoben. Doch die psychologisch wichtige Marke war für Investoren kein Grund, sich zurückzulehnen oder Gewinne mitzunehmen - im Gegenteil: Im weiteren Verlauf des Monats markierte die Apple-Aktie noch zahlreiche weitere Rekordstände und rückte in der Spitze bis auf 219,18 US-Dollar vor. Damit ist Apple auf dem Weg, seinen besten Börsenmonat seit fünf Jahren zu feiern.

"Verschnaufpause wäre gesund"

Geht es nach Matt Maley, Aktienstratege bei Miller Tabak, sollten Anleger aber nicht darauf setzen, dass die Apple-Aktie in dem Tempo auch im September weiter voranprescht. "Es dauert jetzt schon ziemlich lange. Es würde mich nicht wundern, wenn wir hier eine kleine Verschnaufpause sehen würden - die eigentlich auch gesund wäre", so der Experte gegenüber dem US-Fernsehsender CNBC.

Der Kursanstieg in diesem Monat bereite die Bühne für einen Rücksetzer, so Maley. Apples relativer Stärkeindex liege nahe seinen Höchstständen in diesem Jahr bei knapp über 70 Punkten. Ein Wert von über 70 deutet darauf hin, dass eine Aktie überkauft ist. "Das ist ein Aufschlag von 62 Prozent auf den 200-Wochen-Durchschnitt. Dieses Niveau hatte die Aktie auch 2015 erreicht, kurz bevor die Aktie für ein paar Wochen zurückging."

Auch Gina Sanchez, die Chefin von Chantico Global, glaubt daran, dass Apple-Anleger sich in den nächsten Wochen auf weniger rosige Zeiten einstellen müssen. Sie rechnet mit einer nachlassenden Dynamik, nachdem sich das Anlegerverhalten geändert hat: "Die Marktstimmung hat sich weg von Wachstum und mehr in Richtung Value verschoben", so die Expertin. Apple habe unter Tech-Werten nun mal den besten Value, weil der Konzern eine Menge gute und starke Produkte verkauft." Aber inzwischen sei er für einen Value-Wert schon deutlich weniger günstig, so Sanchez weiter.

Buffett sieht das anders

Doch Warren Buffett, Starinvestor und Profi in Sachen Value-Investment, scheint die Sache anders zu sehen. Schließlich hatte der Milliardär seine Beteiligung an Apple in den vergangenen Quartalen kontinuierlich ausgebaut. Zwischenzeitlich besitzt Buffett fast fünf Prozent der Apple-Anteile und ginge es nach ihm, könnte es noch deutlich mehr sein. "Am liebsten würde ich 100 Prozent besitzen", so der Investor kürzlich vor Journalisten.

Ob die Wachstumsstory der Apple-Aktie weitergeht, oder zumindest einen Rücksetzer erleiden wird, werden Anleger spätestens mit dem traditionell schwachen Börsenmonat September wohl erfahren. Immerhin steht für den Konzern in diesem Monat auch noch das Top-Event des Jahres an. Bei der Apple-Keynote, die voraussichtlich am 12. September stattfinden wird, wird Apple erwartungsgemäß wieder eine Reihe von Produkten präsentieren. Vom Erfolg der Veranstaltung dürfte auch die weitere Entwicklung der Apple-Aktie beeinflusst werden.



