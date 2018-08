Save the date: Termin für Apples Keynote offenbar geleakt

Der Apple -Blog Macerkopf schreibt unter Berufung auf zwei deutsche Mobilfunkanbieter, dass iPhone-Fans die neue Version von Apples Erfolgssmartphone ab 14. September vorbestellen können. Daraus lässt sich auf den Termin für die Keynote schließen.

Mega-Event am 12. September?

Denn in der Vergangenheit hatte Apple den Vorverkaufsstart in der Regel auf den Freitag nach der Produktpräsentation terminiert. Dabei hatte der iKonzern die neuen Geräte immer an einem Dienstag oder Mittwoch in der zweiten Septemberwoche vorgestellt. Da am Dienstag der Jahrestag der Anschläge des 11. September begangen wird, dürfte eine Keynote an diesem Tag wenig wahrscheinlich sein. Fans und Anleger sollten sich daher den 12. September vormerken, der als Termin für die diesjährige Apple-Keynote demnach am wahrscheinlichsten ist.

Bleibt Apple sich treu, kommen die neuen iPhones dann bereits eine Woche nach offiziellem Vorverkaufsstart in den Handel: Ab 21. September könnten die ersten Geräte also bei den Kunden eintreffen.

Produktfeuerwerk erwartet

Im Rahmen der Keynote wird Apple-Chef Tim Cook voraussichtlich eine Reihe von Neuentwicklungen präsentieren. Was genau Apple-Fans an diesem Tag erwartet, ist zwar ein wohl gehütetes Geheimnis, Spekulationen darüber gibt es aber bereits zuhauf.

Eine Enttäuschung wäre es, wenn Apple bei der Keynote kein neues iPhone im Gepäck hätte. Seit 11 Jahren präsentiert der Tech-Riese regelmäßig neue Versionen seines Erfolgsproduktes, das wohl auch in diesem Jahr das Hauptaugenmerk der Anleger auf sich ziehen dürfte. Schließlich ist das neue iPhone-Modell das erste seit dem Jubiläumssmartphone iPhone X. Und glaubt man etlichen Beobachtern, dürfte Apple dieses Mal nicht kleckern, sondern klotzen: Gleich drei iPhone-Nachfolger sollen in den Startlöchern stehen. Mit Displaygrößen zwischen 5,8 und 6,5 Zoll und Designanpassungen - so sollen alle Modelle ohne Homebutton auskommen, der Fingerabdrucksensor soll durch die beim iPhone X erstmals etablierte FaceID ersetzt werden - will Apple bei den iPhone-Kunden punkten.

Auch über neue Mac-Familienmitglieder wird in Fankreisen wild spekuliert. Schließlich hatte Apple diesen Produktbereich in den vergangenen Jahren brachliegen lassen, die Verkaufszahlen für MacBooks oder Macs waren in der Folge rückläufig gewesen. Nicht nur Fans dürften also auf eine neue Mac-Reihe hoffen, insbesondere um das MacBook Air ranken sich Update-Spekulationen. Auch ein neuer Mac Mini könnte die Produktpalette von Apple ergänzen.

Neue Familienmitglieder dürfte Apple im September auch bei der Apple Watch präsentieren. Die inzwischen vierte Version der Smartwatch, über dessen genaue Verkaufszahlen sich Apple weiterhin nicht in die Karten schauen lässt, dürfte im Herbst an den Start gehen. Gerüchten zufolge ist mit mindestens drei neuen Modellen in zwei unterschiedlichen Größen zu rechnen.

Zudem steht Apples neues Betriebssysstem iOS 12 in den Startlöchern und könnte ebenfalls im Rahmen der Keynote offiziell präsentiert werden. Nach diversen Betaversionen, die zum Download bereit gestellt wurden, dürfte die finale Version nun so gut wie fertig sein.

Wie schon 2017 soll die Keynote in der Apple-Zentrale in Cupertino stattfinden. Einladungen verschickt der Tech-Riese in der Regel Anfang September.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com, Uladzik Kryhin / Shutterstock.com, Apple