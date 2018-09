Neuer Goldman Sachs-Chef Solomon formiert Führungsteam - Finanzchef wird ausgetauscht

Zweiter starker Mann und zuständiger Manager für das Tagesgeschäft bei Goldman Sachs soll demnach John Waldron werden, wie die Bank am Donnerstag in New York mitteilte. Waldron, bisher Chef des Investmentbankings, übernimmt am 1. Oktober seine neue Funktion, wenn auch Solomon seine neue Aufgabe antritt. Im November stößt dann der neue Finanzchef Stephen Scherr dazu, der bislang das Privatkundengeschäft leitet. Der noch amtierende Bankchef Lloyd Blankfein sagte, die beiden Manager würden unter Neu-Chef Solomon ein starkes, effektives Gespann bilden.

NEW YORK (dpa-AFX)

