3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M reagiert am Abend positiv

05.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von 3M zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die 3M-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 164,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
143,08 EUR 3,82 EUR 2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 164,26 USD. Im Tageshoch stieg die 3M-Aktie bis auf 164,39 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,69 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 137.103 3M-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 34,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,93 USD. Im Vorjahr hatte 3M 3,61 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.10.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,48 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,29 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 8,04 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

mehr Analysen