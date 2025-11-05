3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M reagiert am Abend positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von 3M zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die 3M-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 164,26 USD.

Die 3M-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 164,26 USD. Im Tageshoch stieg die 3M-Aktie bis auf 164,39 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,69 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 137.103 3M-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 34,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,93 USD. Im Vorjahr hatte 3M 3,61 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.10.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,48 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,29 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 8,04 USD je Aktie aus.

