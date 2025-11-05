DAX24.040 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.478 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1486 ±-0,0%Öl64,10 -0,4%Gold3.977 +1,2%
Notierung im Fokus

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochnachmittag fester

05.11.25 16:08 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 3M. Zuletzt sprang die 3M-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 161,41 USD zu.

3M Co.
Das Papier von 3M konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 161,41 USD. Bei 161,41 USD erreichte die 3M-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,69 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.930 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,75 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 6,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 31,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,93 USD.

Am 21.10.2025 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 6,52 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,29 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 3M einen Gewinn von 8,04 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

