3M Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken 3M am Dienstagnachmittag ins Minus

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 161,31 USD abwärts.

Das Papier von 3M befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 161,31 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte 3M-Aktie bei 160,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 161,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 86.284 3M-Aktien.

Bei einem Wert von 172,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 7,09 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,58 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 31,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,93 USD. Im Vorjahr erhielten 3M-Aktionäre 3,61 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,52 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,29 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 27.01.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2025 8,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

