3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Montagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von 3M. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 163,44 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 163,44 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 162,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,01 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 172.793 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,75 USD) erklomm das Papier am 25.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 5,39 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,93 USD, nach 3,61 USD im Jahr 2024.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte 3M am 21.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,52 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,29 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
3M wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 8,04 USD in den Büchern stehen haben wird.
