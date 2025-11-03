3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von 3M gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 165,16 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 165,16 USD. Bei 164,57 USD markierte die 3M-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 166,01 USD. Zuletzt wurden via New York 37.154 3M-Aktien umgesetzt.
Am 25.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,75 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 4,39 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,58 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,61 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,93 USD belaufen.
Am 21.10.2025 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent auf 6,52 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,04 USD je 3M-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur 3M-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient
Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com
Nachrichten zu 3M Co.
Analysen zu 3M Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.04.2018
|3M Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|15.02.2018
|3M Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2018
|3M Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.2018
|3M Neutral
|UBS AG
|10.01.2018
|3M Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2018
|3M Neutral
|UBS AG
|10.01.2018
|3M Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2017
|3M Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.12.2016
|3M Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2015
|3M Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2018
|3M Underweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|16.12.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3M Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen