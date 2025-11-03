3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 3M gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 165,16 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 165,16 USD. Bei 164,57 USD markierte die 3M-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 166,01 USD. Zuletzt wurden via New York 37.154 3M-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,75 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 4,39 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,58 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,61 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,93 USD belaufen.

Am 21.10.2025 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent auf 6,52 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,04 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient

3M-Aktie stärker: Gewinnziel weiter hochgeschraubt