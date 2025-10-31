3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend mit Aufschlag

So bewegt sich 3M

Die Aktie von 3M gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 166,81 USD zu. Die 3M-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 167,33 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,49 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 203.267 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2025 bei 172,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,56 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 122,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,93 USD.

3M ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 3M 2,48 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 6,52 Mrd. USD gegenüber 6,29 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die 3M-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2025 8,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

