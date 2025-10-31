DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.652 +0,3%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,05 +0,5%Gold3.982 -1,4%
Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Kursentwicklung

31.10.25 16:08 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag stärker

Die Aktie von 3M gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 167,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
143,52 EUR -0,18 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 167,15 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 167,33 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,49 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.508 3M-Aktien.

Bei 172,75 USD erreichte der Titel am 25.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 3,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 122,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 26,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,93 USD.

Am 21.10.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,52 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,29 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

