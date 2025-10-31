3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von 3M gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 167,15 USD.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 167,15 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 167,33 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,49 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.508 3M-Aktien.

Bei 172,75 USD erreichte der Titel am 25.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 3,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 122,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 26,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,93 USD.

Am 21.10.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,52 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,29 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient

3M-Aktie stärker: Gewinnziel weiter hochgeschraubt