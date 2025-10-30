3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von 3M zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 166,78 USD.

Die 3M-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 166,78 USD. Bei 169,25 USD markierte die 3M-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 165,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 184.357 Stück.

Bei einem Wert von 172,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die 3M-Aktie mit einem Kursplus von 3,58 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 122,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 36,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,93 USD.

Am 21.10.2025 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,52 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,29 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,04 USD je 3M-Aktie.

