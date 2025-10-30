3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 3M. Zuletzt ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 168,58 USD.

Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere um 15:52 Uhr 2,4 Prozent. Bei 169,17 USD markierte die 3M-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 165,01 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 79.970 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,75 USD) erklomm das Papier am 25.10.2025. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 2,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,93 USD, nach 3,61 USD im Jahr 2024.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 6,52 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2025 8,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

