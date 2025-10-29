DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.899 +0,3%Bitcoin95.792 -1,2%Euro1,1588 -0,5%Öl64,88 +0,7%Gold3.937 -0,1%
Aktie im Blick

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gibt am Mittwochabend nach

29.10.25 20:23 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gibt am Mittwochabend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von 3M. Der 3M-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 164,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
141,78 EUR -1,22 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 164,88 USD. Das Tagestief markierte die 3M-Aktie bei 163,93 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 167,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 241.236 3M-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,94 USD. Im Vorjahr hatte 3M 3,61 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 21.10.2025. 3M hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 6,52 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

3M wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.

Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,03 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie



Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
