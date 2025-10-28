3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Dienstagabend schwächer
Die Aktie von 3M gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 166,83 USD.
Um 20:06 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 166,83 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 166,64 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,32 USD. Zuletzt wurden via New York 174.533 3M-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2025 bei 172,75 USD. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 3,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 21.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent auf 6,52 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.
Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,02 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
