3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gibt am Dienstagabend ab

Notierung im Blick

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 160,86 USD.

Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 160,86 USD. In der Spitze fiel die 3M-Aktie bis auf 159,39 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 161,90 USD. Zuletzt wurden via New York 209.257 3M-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2025 bei 172,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 7,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (122,58 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 23,80 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,93 USD aus.

Am 21.10.2025 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 27.01.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2025 8,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient

3M-Aktie stärker: Gewinnziel weiter hochgeschraubt