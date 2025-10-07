3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 156,04 USD.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die 3M-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 156,04 USD. Die 3M-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 157,86 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte 3M-Aktie bei 156,04 USD. Mit einem Wert von 156,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.839 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 164,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). 5,10 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 122,58 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,44 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,61 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 USD belaufen.
3M ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Mrd. USD in den Büchern standen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 28.10.2025 gerechnet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 7,93 USD in den Büchern stehen haben wird.
