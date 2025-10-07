3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M verteidigt Stellung am Dienstagabend

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 155,97 USD.

Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr bei 155,97 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der 3M-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 157,86 USD zu. In der Spitze fiel die 3M-Aktie bis auf 155,66 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,83 USD. Zuletzt wurden via New York 127.998 3M-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 164,00 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2025 erreicht. Gewinne von 5,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (122,58 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 21,41 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 18.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 3M einen Umsatz von 6,26 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,93 USD je Aktie belaufen.

