DAX24.609 +0,9%Est505.646 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.943 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,17 +0,7%Gold4.039 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: Dow stabil -- DAX fester -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten
Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Kurs der 3M

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

08.10.25 16:10 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von 3M. Mit einem Wert von 155,34 USD bewegte sich die 3M-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
133,56 EUR 0,38 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 155,34 USD. Die 3M-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 156,00 USD aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 3M-Aktie bisher bei 155,02 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 28.272 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 164,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2024 mit 3,61 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,94 USD je Aktie ausschütten.

Am 18.07.2025 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 3M 6,26 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2025 7,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

3M-Aktie stabil: Offenbar Verkauf von Unternehmensteilen in Milliardenhöhe denkbar

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3M Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen