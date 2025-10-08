3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

Kurs der 3M

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von 3M. Mit einem Wert von 155,34 USD bewegte sich die 3M-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die 3M-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 155,34 USD. Die 3M-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 156,00 USD aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 3M-Aktie bisher bei 155,02 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 28.272 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 164,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2024 mit 3,61 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,94 USD je Aktie ausschütten.

Am 18.07.2025 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 3M 6,26 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2025 7,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

